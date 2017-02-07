تقلبات جوية من الأربعاء إلى الجمعة.. و “الأرصاد” تحذر

حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة من الأربعاء إلى الجمعة 11 – 13 جمادي الأولى 1438هـ.

وأوضح تقرير صادر عن الرئاسة أن تحاليل خرائط الطقس بالهيئة أظهرت تأثر شمال وغرب المملكة بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية، ستكون مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءا من الأربعاء المقبل.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها أن تهطل أمطار رعدية متوسطة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة الساحلية (ينبع)، بينما تهطل أمطار رعدية متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل مدن (رابغ، وجدة، والليث والقنفذة) من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس، وقد تكون غزيرة على المرتفعات فيها.

وأبانت أن الحالة المطرية ستتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي وتؤثر على مناطق (القصيم، والرياض، والشرقية)، يومي الخميس والجمعة، ومنطقتي عسير والباحة، ويعقب هذه الأمطار انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.