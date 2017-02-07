 “حساب المواطن”: لا حد أعلى للتسجيل في البرنامج.. الـ 20 ألف ريال وُضع كمثال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن”: لا حد أعلى للتسجيل في البرنامج.. الـ 20 ألف ريال وُضع كمثال

المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الحد الأعلى المحدد براتب 20 ألف ريال للتسجيل في حساب المواطن سيتم إقراره لاحقا حينما يتم إقرار سياسة البرنامج، مبينة أنه لا يوجد حد أعلى محدد،  وأنه على الجميع التسجيل بمختلف أنواع وقيَم دخلهم.

وقال مستشار وزير العمل والمشرف على برنامج حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي، “20 ألف ريال وُضع كمثال توضيحي أثناء عرض الميزانية، ولا يوجد أي سقف أعلى الآن (للدخل)، وسيوضع السقف إذا أقرت سياسة البرنامج”.

وأضاف: “اليوم أي مواطن أيا كانت حالته الاقتصادية، أيا كان دخله، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كانت حالته الوظيفية، سواء كان عاطلا أو متقاعدا أو يعمل، المطلوب من الجميع التسجيل وإضافة البيانات، وحينما يتم إقرار السياسة يتم إبلاغه إن كان مستحقا”.

 

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