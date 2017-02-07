التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ستجرى في وقتها المحدد المعلن خلال شهر رمضان القادم.

وأوضح تعليقا على مطالبات بعض التربويين بتقديم الاختبارات النهائية إلى شهر شعبان «لا يوجد لدى الوزارة أي توجه لإعادة برمجة المواعيد المحددة والمعتمدة للتقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي».

وحول فتح التقديم لحركة النقل الخارجي أكد العصيمي «أنه لم يتم تحديد موعد بدء تسجيل الطلبات للنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات حتى الآن».