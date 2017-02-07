 التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

9 نصائح للحد من توترك وارتباكك قبل إجراء مقابلة عمل ناجحة التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي كم عدد المركبات المسموح بملكيتها للمواطن والمقيم ؟ “حساب المواطن”: لا حد أعلى للتسجيل في البرنامج.. الـ 20 ألف ريال وُضع كمثال تقلبات جوية من الأربعاء إلى الجمعة.. و “الأرصاد” تحذر روسيا تسلم إيران 149 طناً من اليورانيوم المُركّز لهذا السبب.. السهر يدلل على ذكائك المجمعة.. غادر محطة وقود بخرطوم البنزين” .. ففجر المحطة (فيديو) إيرانيان وراء أكبر جرائم الاغتصاب في السويد.. عشرات الفتيات بينهن قاصرات الجيش اليمني يُفشل هجوما للميلشيا الانقلابية شرق تعز العقوبات الأمريكية ضد إيران تعزز ارتفاع أسعار النفط وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي

التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي
المناطق - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ستجرى في وقتها المحدد المعلن خلال شهر رمضان القادم.

وأوضح تعليقا على مطالبات بعض التربويين بتقديم الاختبارات النهائية إلى شهر شعبان «لا يوجد لدى الوزارة أي توجه لإعادة برمجة المواعيد المحددة والمعتمدة للتقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي».

وحول فتح التقديم لحركة النقل الخارجي أكد العصيمي «أنه لم يتم تحديد موعد بدء تسجيل الطلبات للنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات حتى الآن».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>