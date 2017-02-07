9 نصائح للحد من توترك وارتباكك قبل إجراء مقابلة عمل ناجحة

فيما يتعلق ببحثك عن وظيفة مناسبة، لا بدّ أنك ستشعر بالاطمئنان بعد إنجازك لما هو مطلوب منك بهذا الشأن، مثل: تحديث سيرتك الذاتية وحسابك على لينكد إن، وتجهيز قائمة المعرّفين الخاصة بك، والحصول على التوصيات اللازمة، والبحث عن الشركات المناسبة وتحليل متطلبات الوظيفة وتقييم مهاراتك، وتحضير خطاب التقديم والتمرن على المقابلات.

بهذا تكون قد اتخذت كل الخطوات اللازمة للاستعداد لأي مقابلة عمل، ولكن هناك عدة خطوات أخرى ينبغي عليك الأخذ بها أيضاً، للحد من توترك وارتباكك، وإجراء المقابلة بنجاح بحسب مانشرته فوربس الشرق الأوسط:

حدد مكان المقابلة بدقة: لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتتأكد بأن لديك العنوان الصحيح ورقم الهاتف المطلوب، وقم بتحديد الموقع بوساطة شبكة الإنترنت عن طريق زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني قبل المقابلة بأيام.

قم بتحميل أحد برامج تحديد المواقع: أدخل عنوان المؤسسة إلى برنامج الملاحة في هاتفك الذكي، لإيجاد أفضل الطرق للوصول إلى الموقع وتقدير المدة الزمنية اللازمة لذلك. كما يمكنك استخدام خرائط غوغل؛ فهي تتيح لك التحكم بحجم الخريطة ورؤية المباني عليها. وإذا كان المكان المقصود صعب التحديد، فاذهب إليه خلال العطلة للتأكد من أنك ستجده بسهولة في يوم المقابلة.

اعرف اسم من يقابلك واحفظه: لا تنسَ مطلقاً اسم الشخص الذي سيقوم بإجراء المقابلة معك ومنصبه في الشركة، وكن على علم بطبيعة المسمّى الوظيفي الذي تتقدّم إليه في المقابلة.

نظم مواعيد المقابلات: دون جميع مواعيد المقابلات في دفترك، وأعطي وقتاً إضافيا لكل مقابلة لكي لا تضطر للانتقال من مقابلة لأخرى على عجل، ولا تنسَ أيضاً أن المقابلة قد تتجاوز الوقت المحدد لها، فاحرص على تنظيم وقتك لتتأكد من إمكانية بقائك في حال طُلب منك ذلك.

انظر في المرآة: قبل مغادرة المنزل، انظر إلى نفسك في المرآة من رأسك حتى أخمص قدميك، وألقِ نظرة سريعة في المرآة أيضاً قبل الخروج من سيارتك والدخول إلى مكان المقابلة، وتأكد من أن شعرك مرتب وملابسك أنيقة وأسنانك نظيفة…وغير ذلك من تفاصيل.

تناول حلوى برائحة النعناع: قبل الخروج من سيارتك تناول حلوى النعناع، وأنهها قبل الاجتماع مع المدير، وإياك أن تتناول أي شيء آخر- كاللبان مثلاً- خلال المقابلة.

أغلق هاتفك: لا تضبطه على وضعية الرجاج، فالجميع يمكنه سماع صوت ارتجاج الهاتف حتى لو كان في الحقيبة أو في الجيب. وركز جلّ اهتمامك على من يقابلك وليس على هاتفك.

اذهب إلى دورة المياه قبل المقابلة: تجنب تناول الكثير من القهوة أو السوائل الأخرى قبل إجراء المقابلة. وإذا كنت بحاجة للذهاب إلى دورة المياه عند وصولك إلى الشركة، اسأل موظف الاستقبال عن مكانها، لتذهب إليها بسرعة قبل إبلاغ المدير بوصولك.

عليك أن تتذكر دائماً أنك تحت المجهر، منذ اللحظة التي تصل فيها إلى المؤسسة حتى انتهاء المقابلة ومغادرتك للمكان. وكن لبقاً واحترافياً مع الجميع بلا استثناء، فأنت لا تعرف إن كانوا سيخبرون المدير بآرائهم عنك.