بالفيديو.. أمن الحرم يحبط محاولة رجل حاول حرق الكعبة بمادة سريعة الاشتعال

أظهر مقطعاً مصور التقط داخل صحن المطاف في المسجد الحرام لشخص حاول سكب البنزين على الكعبة المشرفة وإشعال النيران فيها، وظهر في المقطع المصور معتمرين ورجال امن الحرم وهم يقبضون على شخص المجهول .

وأظهر المقطع رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، كان يحمل بيده علبة ملاءها “بمادة سريعة الاشتعال”، حيث تمكن رجال أمن الحرم من سحبه إلى خارج صحن المطاف.

هذا ولم تتسنى لصحيفة “المناطق” معرفة تاريخ تصوير المقطع أو هوية الرجل الذي ربما يكون مختل عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة التي لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.