 بالفيديو.. أمن الحرم يحبط محاولة رجل حاول حرق الكعبة بمادة سريعة الاشتعال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. أمن الحرم يحبط محاولة رجل حاول حرق الكعبة بمادة سريعة الاشتعال

المناطق - مكة المكرمة

أظهر مقطعاً مصور التقط داخل صحن المطاف في المسجد الحرام لشخص حاول سكب البنزين على الكعبة المشرفة وإشعال النيران فيها، وظهر في المقطع المصور معتمرين ورجال امن الحرم وهم يقبضون على شخص المجهول .

وأظهر المقطع رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، كان يحمل بيده علبة ملاءها “بمادة سريعة الاشتعال”، حيث تمكن رجال أمن الحرم من سحبه إلى خارج صحن المطاف.

هذا ولم تتسنى لصحيفة “المناطق” معرفة تاريخ تصوير المقطع أو هوية الرجل الذي ربما يكون مختل عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة التي لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.

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