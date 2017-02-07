 “مسلخ بشري”.. العفو الدولية: الأسد أعدم 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

​فيديو لجثة قيادي حوثي لدى القوات السعودية ينفي زعم الميليشيات دفنه “القاعدة” تعلن مقتل أروى البغدادي وابنها وشقيقها بعملية في اليمن الفرنسي كارتيرون يبدأ مشواره مع النصر ​”نزاهة”: نتعامل مع بلاغات الرشاوى ونضبطها خلال 24 ساعة فقط من تلقيها “مسلخ بشري”.. العفو الدولية: الأسد أعدم 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا بالفيديو.. أمن الحرم يحبط محاولة رجل حاول حرق الكعبة بمادة سريعة الاشتعال الميليشيات تعترف بمقتل قيادي حوثي بعد تكتم لأكثر من عام 9 نصائح للحد من توترك وارتباكك قبل إجراء مقابلة عمل ناجحة التعليم: لا تقديم للاختبارات النهائية.. ولا موعد للنقل الخارجي كم عدد المركبات المسموح بملكيتها للمواطن والمقيم ؟ “حساب المواطن”: لا حد أعلى للتسجيل في البرنامج.. الـ 20 ألف ريال وُضع كمثال تقلبات جوية من الأربعاء إلى الجمعة.. و “الأرصاد” تحذر

“مسلخ بشري”.. العفو الدولية: الأسد أعدم 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا

“مسلخ بشري”.. العفو الدولية: الأسد أعدم 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا
المناطق - فرانس برس

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه “مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا” إنه “بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت”، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس “شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للنظام”.

وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.

وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم “في منتصف الليل وفي سرية تامة”.

وأوضح التقرير أنه “طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم”.

ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله “كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة”.

وأضاف أن “صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره جيش النظام والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة دمشق.

واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام بشار الأسد بانتهاج “سياسة إبادة” من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية”.

وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالبا ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>