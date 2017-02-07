​”نزاهة”: نتعامل مع بلاغات الرشاوى ونضبطها خلال 24 ساعة فقط من تلقيها

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، إنها تتعامل مع بلاغات الرشاوى وتضبطها خلال 24 ساعة فقط من تلقيها، مناشدة موظفي القطاع الخاص الإبلاغ عن أية وقائع فساد في عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع تمت ترسيته بطريقة مخالفة.

وأكد مدير فرع “نزاهة” في المنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس (الإثنين)، حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح المالكي وفقاً لـ”الحياة”، أن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات والتحري عن صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما أنشأت إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته بهدف تبسيطها وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، ومعالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة.