الفرنسي كارتيرون يبدأ مشواره مع النصر

ثاد الفرنسي باتريس كارتيرون يوم الإثنين أول حصة تدريبية لفريق النصر بعد التعاقد معه الأسبوع الماضي خلفاً للمستقيل زوران ماميتش الذي رحل إلى تدريب العين الإماراتي.

ويمتد عقد كارتيرون مع النصر حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد موسماً إضافياً.

والتقى باتريس في بداية التدريب باللاعبين وبارك لهم بالفوز أمام الخليج، وبين لهم برنامجه للأيام القادمة، استعدادا للقاء الوحدة مساء الجمعة في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات البدنية، ثم توجه اللاعبون الذين خاضوا مباراة الخليج إلى صالة الألعاب وخضعوا لتدريبات فيها، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بالكرة.