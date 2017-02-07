​فيديو لجثة قيادي حوثي لدى القوات السعودية ينفي زعم الميليشيات دفنه

أظهر تسجيل مصور جثة قيادي حوثي كبير بحوزة القوات السعودية، بعد مقتله مع آخرين حاولوا التسلل إلى الحدود، في الوقت الذي زعمت فيه الميليشيات دفن الجثة بالقرب من الحدود.

ووفقاً لقناة “العربية” التي بثت الفيديو، فإن الميليشيات الحوثية بعدما فقدت عدداً كبيراً من قيادتها إثر المواجهات مع القوات المسلحة السعودية، قررت إرسال العقيد يحيى الطير إلى واجهة حدود المملكة، ليقتل هو الآخر وتبقى جثته في الميدان بعد هروب مسلحي الحوثي.

ويحيى محمد الطير، كان قائداً كبيراً في صفوف ميليشيا الحوثي، كما أنه كان عقيداً في الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

ويظهر الفيديو حوثياً يزعم أنه ابن الطير ويقول إن جثمان أبيه دفن على الحدود، فيما يؤكد مقطع الفيديو أن جثة الطير بحوزة القوات السعودية، ومعه جثة مسلح آخر مجهول الهوية.