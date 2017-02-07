تعرف على آلية كشف التحايل على البيانات بحساب المواطن

تواصلت عمليات التسجيل في حساب المواطن بالسعودية لليوم السادس على التوالي، حيث وصلت أعداد المسجلين حتى أمس الأحد نحو 1.8 مليون أسرة.

ومع تزايد أعداد المسجلين فمن الضروري وضع آليات للتأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها ضمن البرنامج.

ومن بين أبرز آليات كشف التحايل على البرنامج، فقد تم الربط مع 17 جهة من أجل التصدي لعمليات التحايل للحصول على الدعم غير المستحق.

كما يعكف القائمون على البرنامج على إعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، للتحقق من سلامة عقود إيجار مستفيدي البرنامج وإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، لتلافي عمليات التحايل التي يمكن أن تقع على البرنامج عند التسجيل بعقود غير حقيقية أو وهمية، بهدف تحقيق شرط الحصول على دعم الفرد المستقل.

ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن؛ قال “هناك آلية للكشف عن التلاعب أو التحايل على البرنامج والتحقق من سلامة عقود الإيجار”.

وأضاف “في بداية تسجيل هذه العقود بحسابات المواطنين بالبرنامج تعتبر صحيحة، لكن في حال تحقق منها وكانت عقوداً وهمية سيتم محاسبتهم قانونياً”، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

وأشار إلى أن تطبيق نظام “إيجار” من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، سيساعد على اختفاء هذه الأوراق والعقود بسبب تحولها إلى إلكتروني، ولا يُمكّن من تسجيلها إلا عبر بوابة الإسكان.