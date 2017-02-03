 أمن الحرم : القبض على مواطن حاول الانتحار حرقا بجوار الكعبة المشرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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أمن الحرم : القبض على مواطن حاول الانتحار حرقا بجوار الكعبة المشرفة

أمن الحرم : القبض على مواطن حاول الانتحار حرقا بجوار الكعبة المشرفة
المناطق - مكة المكرمة

صرح الناطق الاعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام/ الرائد سامح السلمي انه في تمام الساعه الحادية عشر من مساء يوم الاثنين ١٤٣٨/٥/٩ تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة ( البنزين ) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه وفور ملاحظة رجال الأمن لذك تمكنوا من منعه و القبض عليه قبل إشعال النار ، وتوحي تصرفاته انه مريض نفسي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
وأكد الرائد سامح السلمي بأن المواطن حاول إيذاء نفسه وليس كما اشيع برغبته حرق الكعبة المشرفة.

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