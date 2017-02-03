 الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيات شرق تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيات شرق تعز

الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيات شرق تعز
Yemeni soldiers stand guard at the scene of a car bomb attack at an army checkpoint at the entrance to the town of Hajr, located some 15 kilometres (nine miles) to the west of Mukalla, the capital of Yemen's southeastern Hadramawt province on July 18, 2016. Suicide bombers attacked two army checkpoints in a former stronghold of Al-Qaeda in southeastern Yemen, killing 11 people, health and security officials said. / AFP PHOTO / ABDULJABBAR BAJUBAIR
المناطق - اليمن

تصدى الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز لهجوم شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع على مناطق جنوب شرق تعز.

وأفاد تقرير لقيادة محور تعز بمقتل عنصرين من الانقلابيين وإصابة آخرين خلال الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.

وذكرت مصادر في المقاومة أن الانقلابيين قصفوا بالمدفعية منازل المواطنين في مناطق ضباب والخمسين والربيعي غرب تعز.

على صعيد آخر، قال مصدر عسكري إن معارك متقطعة تخوضها القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي ضد الانقلابيين في محيط المخا.

هذا وشنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع المليشيات قرب ميناء المخا، وفي جبل الشبكة قرب معسكر خالد.

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