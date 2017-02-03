الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيات شرق تعز

تصدى الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز لهجوم شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع على مناطق جنوب شرق تعز.

وأفاد تقرير لقيادة محور تعز بمقتل عنصرين من الانقلابيين وإصابة آخرين خلال الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.

وذكرت مصادر في المقاومة أن الانقلابيين قصفوا بالمدفعية منازل المواطنين في مناطق ضباب والخمسين والربيعي غرب تعز.

على صعيد آخر، قال مصدر عسكري إن معارك متقطعة تخوضها القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي ضد الانقلابيين في محيط المخا.

هذا وشنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع المليشيات قرب ميناء المخا، وفي جبل الشبكة قرب معسكر خالد.