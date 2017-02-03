 “الشورى” يستجيب للضغوط ويناقش المادة “77” من نظام العمل بحضور عدد من المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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“الشورى” يستجيب للضغوط ويناقش المادة “77” من نظام العمل بحضور عدد من المواطنين

“الشورى” يستجيب للضغوط ويناقش المادة “77” من نظام العمل بحضور عدد من المواطنين
المناطق_الرياض

يعقد رئيس مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) جلسة مصارحة ومكاشفة مع عددٍ من المواطنين والحقوقيين؛ لمناقشة المادة 77 من نظام العمل، استجابة للطلبات والضغوط التي تلقاها المجلس من المتضررين من هذه المادة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا وفقاً لـ”المدينة”، أن المجلس تلقى أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول المادة 77، وصل منها للمجلس منذ بداية دورته 800 عريضة.

وبيّن المهنا أن الجلسة المزمع عقدها بين رئيس مجلس الشورى وعدد من المواطنين تأتي في إطار جهود المجلس في التواصل مع مقدمي العرائض والاستفادة مما تتضمنه من مقترحات ومعالجات بناءة.

وأضاف أن نحو 20 شخصاً من المهتمين والحقوقيين سيحضرون الجلسة، وسيتناول اللقاء عدة موضوعات أخرى تناقش الصعوبات التي يواجهها المواطنون في القطاع الخاص، والمقترحات المقدمة منهم لمعالجة أوضاعهم.

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