 عطر البارود فيلم وثائقي سعودي على خط النار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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عطر البارود فيلم وثائقي سعودي على خط النار

عطر البارود فيلم وثائقي سعودي على خط النار
المناطق_عادل الزهراني

عطر البارود فيلم وثائقي سعودي جديد، قد يكون يوما نواة لعمل سينمائي ضخم، يحمل قيمة عالية في تقديمه وصورا رائعة وحقيقية من نضال أبطالنا على خط النار في قالب فني سينمائي مشوق.

«عطر البارود» الذي أزيح الستار عن بوستره في اليومين الماضيين، عمل سينمائي وثائقي قصير يتم العمل على تسويقه جيدا، قبل عرضه قريبا في عدة جهات، يكشف قصصا واقعية من الحدود السعودية-اليمنية، ويستعرض لقطات تعرض للمرة الأولى من خطوط التماس الحدودية، بعد عامين من انطلاقة عاصفة الحزم التي أعادت ترتيب أوراق المنطقة بشكل كامل.

سيبدأ بث الفيلم في الأسابيع القادمة وعرض شيء من قصص وملاحم القوات السعودية المرابطة على الحدود السعودية – اليمنية من خلال رصد ميداني غير مسبوق، صوره وأخرجه رائد بصراوي، من فكرة وإعداد الإعلامي عناد العتيبي.

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