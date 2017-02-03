لمناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.. منتدى الشباب العربي ينطلق في 18 فبراير

ويهدف منتدى الشباب العربي إلى مناقشة وضع الشباب بخطة التنمية المستدامة 2030 في إطار الأوضاع الراهنة التي تعاني منها الدول العربية من إرهاب وصراعات ونزاعات مسلحة بالإضافة إلى مناقشة الأهداف 1-2-3-4-8-16 و مقاصد الهدف للأمم المتحدة ووسائل التنفيذ في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة العربية. ووضع رؤية للشباب العربي واشراكه في منظومة التنفيذ وأولويات تنفيذ الأهداف بما يعود بالنفع على الشباب. وكذلك وضع خطة عمل وتحرك بالشراكه بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية . ومناقشة سبل التعاون بين الجهات الأمنية والشباب العربي لتحقيق الاستقرار والأمن بالدول العربية. وكذلك مطالب الشباب العربي للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات عامة تناقش عدة محاور هامة هي ” الشباب العربي بين تطلعات التنمية وتحديات الأمن القومي العربي وتأثير الحروب والنزاعات المسلحة على التنمية “، “ودور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في دعم الشباب بمناطق الصراعات المسلحة “، “وإستراتيجية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بين القرارات ووسائل التنفيذ من أجل التنمية، “وأيضا الأمن القومي العربي: التحديات والحلول للاستقرار من أجل التنمية “، إلى جانب ” أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة والواقع العربي” .

وأوضح المجلس في بيانه الصحفي أنه حرص على إقامة هذا المنتدى أنطلاقاً من التحديات الراهنة بالمنطقة العربية من إرهاب وصراعات مسلحه أدت إلى إبادة البنية التحتية بالعديد من الدول العربية , مما جعلها تمثل معوقات جسام تقف أمام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وسط مناخ سيطرت علية الابادة والتشرذم والاحتلال والتهجير لشعوب تلك الدول ، وتصدر الشباب المشهد مما زاد من معدلات البطالة والتغرير بالأفكار المتطرفة واستخدام الجهل والفقر كوسائل لجذب الشباب نحو الانخراط في الجماعات المتطرفة والارهابية.

وأختتم المجلس في بيانه بأن التنمية المستدامة لن تتحق إذا ظلت هذه الظروف الصعبة والخطرة من صراعات مختلفة ونزاعات كثيرة وما يعيشونه من مشاكل إنسانية كبيرة من حيث اللاجئين والصراعات مما أدى إلى العودة إلى الوراء في المؤشرات التنموية المختلفة . فبوسع الشباب قيادة مسيرة العالم نحو كسر أنماط الماضي ووضع أقدام العالم على طريق مستقبل أكثر إستدامة ، اذا تم تحقيق السلام وحلت النزاعات وقضي على الإرهاب وباتت دولهم في استقرار وأمان .

وجاء تنظيم منتدى الشباب العربي في أطار خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما خرجت به من أهداف في ظل ماتعرضت له ولازالت تتعرض له الدول العربية من نزاعات وحروب مسلحة وإرهاب بهدف المساواة في توزيع ثمار التنمية ما بين الدول في العالم ووضع تحرك مشترك بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربية بإيجاد حلول تتيح الفرصة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بهذه الدول العربية برؤية يسهم الشباب في وضعها والمشاركة في تنفيذها .