 إنطلاق ملتقى التطوع الأول بالحديثي مول بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
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إنطلاق ملتقى التطوع الأول بالحديثي مول بالخرج

إنطلاق ملتقى التطوع الأول بالحديثي مول بالخرج
المناطق -الخرج
بتنظيم من نادي الحي بثانوية الإمام البخاري  وشباب الخرج التطوعي وبرعاية من المعهد التقني للألبان والأغذية ، إنطلق عصر اليوم الأثنين الموافق ١٤٣٧/٥/٩ بالحديثي مول ملتقى التطوع الأول ، والذي يهدف إلى إبراز الفرق التطوعية  بالمحافظة ونشر ثقافة العمل التطوعي وتنمية روح المشاركة في المجتمع إضافة إلى الإستفادة من إمكانيات وخبرات أبناء المحافظة وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي يقدمونها.
ويشارك في المعرض ١٥ فريق من الفرق التطوعية بمحافظة الخرج من الفئة الشبابية والنسائية ، والتي تميزت بمختلف الأنشطة والمواهب، تعرض للزوار الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الفرق وتعرض للزوار نبذه تعريفية عن الفرق وخدماتها المجتمعية، ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام.
الجدير بالذكر أن نادي الحي بثانوية الإمام البخاري وشباب الخرج التطوعي قدموا عددا من المبادرات المجتمعية بهدف رفع الوعي ونشر ثقافة التطوع وخدمة المجتمع وربط المجتمع بالقضايا التي تدور من حوله وتزيد من وعيه و وعي شبابه بما يحقق المواطنه.

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