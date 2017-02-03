انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة

أعلنت مصادر يمنية، الثلاثاء، عن خطف نحو 50 شخصا من قبل المتمردين الحوثيين إثر عملية دهم طالت منازلهم خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وترتكز عمليات دهم منازل المدنيين على تهمة معارضة وجود الحوثيين في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل.

ووفقا لتلك المصادر، فإن اجتماعا عقد، الاثنين، لقيادات حوثية في الحديدة، نتج عنه الإقرار بملاحقة واعتقال المعارضين لوجودهم في محافظة الحديدة.

من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوقعت الغارات قتلى وجرحى من المتمردين، فيما طال القصف مواقع الميليشيات في مديريات الصليف والحسينية والسخنة وزبيد والتحيتا واللحية.

وذكرت مصادر أمنية أن مروحيات الأباتشي استهدفت زوارق كان على متنها حوثيون يتوجهون إلى جزيرة الطرفة.

ووفقا لمصادر يمنية، فإن المتمردين زرعوا ألغاما في مساحات تقدر بنحو 50 كلم في منطقة الصليف، كما فخخوا السواحل المحيطة بميناء الحديدة بالكثيب.

وأوضحت المصادر أن عملية تفخيخ الحديدة شملت أيضا ساحل العلوي وساحل الفازة جنوبي الحديدة، ومحيط ميناء الحيمة، إلى جانب الساحل المحاذي لمنطقة المغرس بمديرية التحيتا، والساحل المقابل لمديرية حيس.