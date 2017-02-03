 انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة اللاعب “الغانمي” بعد يوم من توقيعه مع الهلال صناعي نجران يطلق أسبوع التهيئة للخريجين تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة.. التراث القطري يستقطب زوار مهرجان “الجنادرية 31” بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج جدا في لندن “الصحة”: انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52% “خامنه ای نت”.. مشروع شبكة نت إيرانية لعزل الإيرانيين عن العالم معرض للأمن والسلامة وعيادة لمكافحة التدخين ضمن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي دراسة: أدوية حرقة المعدة تسبب الخرف وألزهايمر في باكورة برامج مركز التدريب والتطوير الإداري.. انطلاق دورة إدارة المشاريع الاحترافية بغرفة الخرج انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير ومكة والباحة الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع الدولار

انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة

انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة
المناطق - اليمن

أعلنت مصادر يمنية، الثلاثاء، عن خطف نحو 50 شخصا من قبل المتمردين الحوثيين إثر عملية دهم طالت منازلهم خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.
وترتكز عمليات دهم منازل المدنيين على تهمة معارضة وجود الحوثيين في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل.

ووفقا لتلك المصادر، فإن اجتماعا عقد، الاثنين، لقيادات حوثية في الحديدة، نتج عنه الإقرار بملاحقة واعتقال المعارضين لوجودهم في محافظة الحديدة.

من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوقعت الغارات قتلى وجرحى من المتمردين، فيما طال القصف مواقع الميليشيات في مديريات الصليف والحسينية والسخنة وزبيد والتحيتا واللحية.

وذكرت مصادر أمنية أن مروحيات الأباتشي استهدفت زوارق كان على متنها حوثيون يتوجهون إلى جزيرة الطرفة.

ووفقا لمصادر يمنية، فإن المتمردين زرعوا ألغاما في مساحات تقدر بنحو 50 كلم في منطقة الصليف، كما فخخوا السواحل المحيطة بميناء الحديدة بالكثيب.

وأوضحت المصادر أن عملية تفخيخ الحديدة شملت أيضا ساحل العلوي وساحل الفازة جنوبي الحديدة، ومحيط ميناء الحيمة، إلى جانب الساحل المحاذي لمنطقة المغرس بمديرية التحيتا، والساحل المقابل لمديرية حيس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>