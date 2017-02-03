في باكورة برامج مركز التدريب والتطوير الإداري.. انطلاق دورة إدارة المشاريع الاحترافية بغرفة الخرج

في إطار تنفيذ عقد التشغيل لمركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج والأفلاج BMP انطلقت أمس الأول 08 جمادي الأول 1438هـ أولى البرامج التدريبية لدورة مدير مشاريع محترف وذلك بالمقر الرئيسي بمدينة السيح في محافظة الخرج والتي تستمر لمدة خمسة أيام ، في أول برنامج تدريبي يتم تنفيذه بمركز التدريب والتطوير الإداري بغرفة الخرج ، حيث يُعد هذا البرنامج من أهم البرامج التدريبية المتخصصة في تعليم الاحترافية العالمية من خلال برنامج متكامل لإدارة المشاريع ومنهجية البورد الأمريكي الذي يؤهلك للحصول على شهادة PMP الدولية كما تقدم هذه الدورة على الإصدار الخامس مع إمكانية التدريب باللغتين العربية والإنجليزية .

يقدم المركز سلسلة من البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة والتي تواكب حاجة سوق العمل المحلية ومنها : ( دبلوم إدارة الموارد البشرية ، المجال العقاري ، والمجالي المالي والإداري ، وكذلك العديد من برامج الدبلومات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للرجال والسيدات ) ، ضمن بيئة تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة مع نخبة من أفضل المدربين المختصين والمعتمدين ، مع مراعاه اختيار أوقات تدريبية ملائمة لجميع فئات المجتمع ، وذلك في إطار تحقيق مخرجات تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة بسوق العمل المحلية بكفاءة عالية .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب والتطوير الإداري يعمل بالمقر الرئيسي بالدور الأرضي وسيطرح العديد من الدورات والدبلومات المعتمدة ، كما بدأ المركز في استقبال طلبات التسجيل في دورة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بشهادة معتمدة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج والتي تنطلق خلال الأسبوع القادم.