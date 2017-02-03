 دراسة: أدوية حرقة المعدة تسبب الخرف وألزهايمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: أدوية حرقة المعدة تسبب الخرف وألزهايمر

دراسة: أدوية حرقة المعدة تسبب الخرف وألزهايمر
المناطق_وكالات

حذرت دراسات حديثة من تأثير اسخدام أدوية “حرقة المعدة” على القدرات العقلية على مدى بعيد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو ألزهايمر، بحسب مجلة ساينتفيك أميركان المتخصصة.
ويعاني الكثيرون من زيادة في أحماض المعدة لأسباب كثيرة، منها عسر الهضم، ويصف الأطباء أدوية مثبطة لإنتاج الحمض المعدي، تسمى بمثبطات مضخة البروتون، لأولئك الذين يعانون من حموضة مزمنة تشعرهم بالحرقة.

ونشرت دورية جاما نيورولوجي المتخصصة في الأعصاب دراسة فحصت 75 ألف شخص ممن في عمر 75 عاما فأكثر، ووجدت أن الذين كانوا يتعاطون أدوية مثبطة للحموضة منهم، وعددهم 30 ألفا، كانوا عرضة أكثر للإصابة بالخرف بنسبة 44 في المئة من هؤلاء الذين لم يتناولوا هذه العقاقير.

ولم يكن لدى الخاضعين للدراسة أي مؤشرات على الإصابة بالخرف من قبل، لكن بعد خمس سنوات ظهرت أعراض الخرف على بعضهم مقترنة باستخدامهم لعقاقير مضادة لحرقة المعدة.

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