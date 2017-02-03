معرض للأمن والسلامة وعيادة لمكافحة التدخين ضمن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي

على هامش فعاليات البرنامج الصحي والتوعوي والتثقيفي الخامس الذي تنظمه جامعة الملك خالد خلال الفترة من 8 الى 13 من الشهر الجاري، بمحافظة رجال ألمع بمركز الحريضة، شاركت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في إدارة التوجيه بعيادة مكافحة التدخين والتي تشارك لأول مرة بالبرنامج.

وكشف مشرف العيادة الاخصائي الاجتماعي موسى النجعي عن تقنية علاجية حديثة تستخدم في العيادة والتي تسهم في مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، تسمى بـ (الملامس الفضي) .

وبين النجعي بأن الجهاز يطلق ذبذبات كهرومغناطيسية عبر الجسم لتحفيز الغدة النخامية على إفراز مادة الأندروفين التي تقوم مقام النيكوتين في جسم المقلع عن التدخين فلا يعود يشعر بأي صداع أو دوار أو توهان , موضحا أن الأندروفين مادة طبيعية تفرز من الجسم وليس لها أي أضرار أو تأثيرات على الإطلاق ,و الجسم الطبيعي يفرزها على الدوام وطوال العمر , ولكن النيكوتين في جسد المدخن يوقف إفراز هذه المادة ويجعل الجسد يعتمد على النيكوتين الضار بديلاً للأندروفين الطبيعي المفيد يستغرق العلاج عبر الملامس الفضي ستة جلسات بواقع جلسة واحدة يومياً , مدة الجلسة الواحدة نصف ساعة.

وأضاف النجعي أن العيادة استقبلت أكثر من 2000 حالة أثناء أداء عملها بالجامعة وتم إقلاع 800 حالة بالجامعة.

كما تضمنت الفعاليات معرضاً توعوياً احتوى على تجهيزات السلامة والإطفاء بالجامعة، والتي تعتبر خط الدفاع الأول في حالة نشوب الحريق، وأوضح مدير الأمن والسلامة بالجامعة علي فايز بأن المعرض يضم معدات ووسائل الأمن الخاصة بالدفاع المدني، مثل كاشفات الدخان والحرارة، ووصلات ومحابس الغاز وغيرها، كما تضمن إرشادات توعوية عامة، ومجسمات عن الأمن والسلامة, وأيضا إجراءات الأمن والسلامة في استخدام طفايات الحريق وأنواعها، وركنا لتجسيد شبكة الإنذار المبكر للحرائق وآلية استخدامها وتشغيلها, كما شمل بروشورات وكتيبات ومجسمات توعوية وإرشادية للزوار من إدارة الأمن والسلامة، لإبراز خطط الإخلاء وأنواع الطفايات واستخدامها وكيفية مكافحة الحرائق بأنواعها.

وأضاف أنه تم خلال المعرض عرض أجهزة إنذار حريق يدوية وتلقائية، طبقا لاشتراطات إدارة الدفاع المدني والإطفاء، وكيفية إجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة أجهزة إنذار الحريق، وطريقة عمل الاختبارات عليها بشكل دوري من قبل جهة فنية متخصصة، وتوفير خزانات للإسعافات الأولية تحتوي على وسائل الإسعافات الأولية والعقاقير الطبية اللازمة في إطار القرارات الوزارية الصادرة بشأنها، كما تم تزويد الزوار بهدايا قيمة اشتملت على طفايات حريق وحقائب للإسعافات الأولية.



