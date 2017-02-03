 “خامنه ای نت”.. مشروع شبكة نت إيرانية لعزل الإيرانيين عن العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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“خامنه ای نت”.. مشروع شبكة نت إيرانية لعزل الإيرانيين عن العالم

“خامنه ای نت”.. مشروع شبكة نت إيرانية لعزل الإيرانيين عن العالم
المناطق- يوسف المطيري

أعلن أمين المجلس الأعلى “الفضاء المجازي” بإيران “أبو الحسن فيروز آبادي”، عن قرب الانتهاء من الشبكة الوطنية المحلية للمعلومات وخدمات الإنترنت،  في تمهيدً لقطع تواصل الإيرانيين مع الخارج.

وقال فيرز آبادي خلال تدشين المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية التي أمر مرشد الثورة “علي خامنئي” بإنشائها منذ “14” عاماً “إن الشبكة الوطنية للمعلومات التي نعمل عليها ستكون جميع الخدمات منها البريد الإلكتروني ومحركات البحث المحلية الوطنية”.

وقال فيروز ابادي إن “هذه الشبكة الوطنية تقوم على مبادئ الثورة الإسلامية وتعمل وفق توجيهات المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي”، مضيفاً إن “الإيرانيين خلال العام المقبل سيتمكنون من استخدام هذه الشبكة دون الحاجة لاستخدام برامج التواصل الاجتماعي الأجنبية”.

وقد تزايدت دعوات المرجعيات الشيعية في إيران خلال الفترة الماضية لإنشاء إنترنت مستقل داخل إيران حصراً، لمنع شبكات التواصل الاجتماعي من الاتصال مع العالم الخارجي بزعم أنها أصبحت تؤثر على عقول الشباب.

وكان الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، قال في أغسطس الماضي: “أن عزل بلاده عن الإنترنت الدولية بات ضرورة ملحة.

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