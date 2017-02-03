“الصحة”: انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52%

أعلنت وزارة الصحة عن إنخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 % ‏ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأربعة أشهر الماضية 202.166 معاملة مقابل 469.551 معاملة تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورصد برنامج “سهل” الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784.443 معاملة إلكترونية خلال الأربعة أشهر الماضية ( أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ ويناير2017 ) وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52% .

وكانت الوزارة قد سجلت في أوقات مضت خلال الأربعة أشهر من نفس الفترة لعام 2015 أكثر من 469.551 معاملة تمت ورقياً كم تم تسجيل أكثر من 427.011 معاملة ورقية خلال نفس الفترة للعام 2014 .

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج نظام “سهل “أن عدد الإرساليات الورقية التي تمت خلال الأربعة أشهر( أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ ويناير2017 ) بلغ 202.166 إرسالية ورقية وهي معاملات موجهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي لا تتعامل إلكترونياً .

يذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أعلنت عن إنطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الالكترونية بالوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بدءاً من تاريخ 1 /1 /1438هـ الموافق 2 / 10 / 2016 م م وتم إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الإتصالات الإدارية السابق ” قيد” مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على برنامج “قيد”.