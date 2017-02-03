 بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج جدا في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة اللاعب “الغانمي” بعد يوم من توقيعه مع الهلال صناعي نجران يطلق أسبوع التهيئة للخريجين تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة.. التراث القطري يستقطب زوار مهرجان “الجنادرية 31” بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج جدا في لندن “الصحة”: انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52% “خامنه ای نت”.. مشروع شبكة نت إيرانية لعزل الإيرانيين عن العالم معرض للأمن والسلامة وعيادة لمكافحة التدخين ضمن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي دراسة: أدوية حرقة المعدة تسبب الخرف وألزهايمر في باكورة برامج مركز التدريب والتطوير الإداري.. انطلاق دورة إدارة المشاريع الاحترافية بغرفة الخرج انتهاكات الحوثيين مستمرة.. خطف 50 مدنيا بالحديدة سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير ومكة والباحة الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع الدولار

بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج جدا في لندن

بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج جدا في لندن
المناطق_وكالات

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين 6 فبراير/شباط، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.

إذ انتظر نتنياهو لفترة من الوقت لدى وصوله أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء حيث لم يجد أحدا في استقباله.

ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يخفي امتعاضه من الموقف.

ولاحقا قرر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>