صناعي نجران يطلق أسبوع التهيئة للخريجين

أطلق المعهد الصناعي الثانوي بنجران برامج أسبوع التهيئة للخريجين بهدف تهيئتهم لسوق العمل والحياة المهنية. والذي احتوى على عدد من المحاضرات التعريفية والتثقيفية وذلك مع بداية الفصل الثاني للعام التدريبي 1437/1438 هـ على مسرح الكلية التقنية بنجران.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام المهندس محمد بن غنام ال شريف أن البرنامج يهدف الى تهيئة الخريج لسوق العمل و تطوير وصقل شخصية المتدرب الخريج من خلال إعداده للانخراط في سوق العمل . بالإضافة الى ذلك تعريف الخريج بكيفية بناء السيرة الذاتية واستراتيجيات اجتياز المقابلة الشخصية والإلمام بطبيعة العمل في القطاع الخاص والتعرف على أخلاقيات العمل الواجب التقيد بها .

وأشار ال شريف الى انه تم التطرق من خلال المحاضرات التعريفية من قبل المختصين الى توعية الخريجين بتقنيات البحث عن الوظيفة والتعريف بواجبات وحقوق الموظف في القطاع الخاص وكيفية التعامل مع الآخرين، و استعراض آلية العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعريف بنظام العمل والعمال ولوائح التأمينات الاجتماعية .

من جهته، أكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس ضاوي الغامدي أن الكثير من الخريجين يعانون من صعوبة الحصول على وظيفة وذلك بسبب ما لديهم من قصور في مهارات الاتصال والتعبير عن الذات ، كما يعاني بعض من الخريجين عند التحاقهم بالعمل من بعض المشكلات نتيجة عدم انسجامهم مع بيئة العمل الجديدة مما يؤدي في الغالب إلى تسربهم وعدم تكيفهم مع بيئة العمل ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم تهيئتهم وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على مستقبلهم المهني والوظيفي، لذلك كان من الضروري توجيههم وتثقيفهم بكل ما يتطلبه سوق العمل للنجاح في مسيرتهم العملية .