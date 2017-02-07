 بدء إيفاد معلمي عسير للتدريس في الخارج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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بدء إيفاد معلمي عسير للتدريس في الخارج

بدء إيفاد معلمي عسير للتدريس في الخارج
المناطق - عسير

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، الإدارات ، والأقسام ، والمدارس ، بآلية وضوابط الترشح للإيفاد للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي المقبل 1438/ 1439 هـ .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، أنه تم تخصيص 10 مقاعد بواقع مقعد واحد في تخصصات : الإدارة المدرسية ، والتربية الإسلامية ، والاجتماعيات ، والرياضيات ، والأحياء ، والفيزياء ، والكيمياء ، واللغة الإنجليزية ، ومقعدين في تخصص اللغة العربية ، لافتاً إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على ضوابط الترشح من خلال الرابط : www.moe.gov.sa ، واستكمال رفع الطلبات إلكترونياً قبل يوم السادس عشر من الشهر الجاري .

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