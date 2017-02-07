 45 برنامجاً تدريبياً لـ 700 معلم بتعليم أحد رفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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45 برنامجاً تدريبياً لـ 700 معلم بتعليم أحد رفيدة

45 برنامجاً تدريبياً لـ 700 معلم بتعليم أحد رفيدة
المناطق - عسير

أكد مدير مركز التطوير المهني بأحد رفيدة الأستاذ/ عبدالرحمن السعرة ، بأن المركز اعتمد أكثر من ( 45 ) برنامجاً تدريبياً خلال الفصل الدراسي الأول ، استفاد منها أكثر من ( 700 ) معلم بقطاع تعليم أحد رفيدة ، وأضاف السعرة ، بأنها اشتملت هذه البرامج على برامج خاصة بالقيادة المدرسية، وبرامج تخصصية لتطوير المعلم مهنياً ، كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التقنية التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلم تقنياً، ودمج التقنية بالتعليم ،و تفعيلها داخل البيئة المدرسية ، كما تم تنفيذ حزمة من البرامج الخاصة ببرنامج فطن لتنمية المهارات الشخصية ،والإعلامية للطلاب، إضافة لتنفيذ برنامج ( إعداد مدرب التعليم النشط) ،والذي تدرب فيه مجموعة من المعلمين المؤهلين ليتمكنوا من تدريب زملائهم بالمدارس.

مقدماً شكره الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه البرامج التدريبية خلال الفصل الدراسي الأول ، سواءً من داخل القطاع التعليمي أو خارجه في إطار برامج الشراكة المجتمعية ، و التي اعتمد المركز من خلال هذه الشراكات ما يقارب ( 5 ) برامج تدريبية استفاد منها ( 309 ) متدربين .

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