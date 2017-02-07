 متخصص: المستثمر يلجأ إلى المشتقات المالية لتجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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متخصص: المستثمر يلجأ إلى المشتقات المالية لتجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية

متخصص: المستثمر يلجأ إلى المشتقات المالية لتجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية
الدمام - المناطق

أكد مدير إدارة تداول العملة بمصرف الراجحي رائد بن عبدالرحمن الدريس بان المستثمر يلجأ الى المشتقات المالية بهدف تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضر بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة.
وقال الدريس خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنةالإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بعنوان (المشتقاتالمالية وتحييد المخاطر المالية)، مساء الأثنين 6 فبراير 2017 وادارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعتبن زكي حافظ بان ما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع‏,‏ مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار‏.‏
أما المخاطرة الائتمانية فأوضح الدريس بانها تتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر هي: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية‏,‏ بالإضافة إلى الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفير الضمانات اللازمة‏.‏ وفي الختام تم تكريم المتحدث ومدير المحاضرة بدرعين تذكاريين.

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