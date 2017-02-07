أمانة الشرقية: لجنة مشروع “بسطة” تضع اللمسات النهائية.. والانطلاق خلال الأشهر المقبلة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع “بسطة”، والذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، والمزمع انطلاقه خلال الأشهر القادمة.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن اللجنة الخاصة بمشروع “بسطة”، والمكونة من أمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة المجدوعي الخيرية واستشاري المشروع مكتب الاتجاه الثالث، تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على البسطات التي تم البدء بتصنيعها لثلاث أنواع من الاعمال، والتي تتضمن : بسطات الأطعمة، بسطات المشروبات، وبسطات الخضار، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع الذي تدعمه مؤسسة المجدوعي الخيرية والذي تم من خلاله عمل مسح ميداني لجميع البسطات في الدمام والخبر والظهران، وتم خلال المرحلة الاولى التعرف على الحالة الاجتماعية لأصحاب البسطات ومعلومات متكاملة عنهم شملت الرجال والنساء.

وأضاف أنه تم ايضا في المرحلة الاولى التعرف على أنواع البسطات والمعوقات التي تواجه أصحاب البسطات، لافتا الى البدء بالمرحلة الثانية من المشروع بدعم من مؤسسة المجدوعي الخيرية وسيتم إطلاق مشروع تجريبي مكون من ٦ بسطات للأنواع الثلاث، فيما يتم حاليا التنسيق لتخصيص أماكن في مواقع حيوية حتى تحقق الهدف من البسطات لأصحابها.

وكشف الصفيان أنه تم التعاقد مع شركة مصنعة بعد أن قدم مكتب الاتجاه الثالث (استشاري المشروع) تصاميم عدة للجنة المشرفة وتم اختيار التصاميم مع الأخذ بالاعتبار جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة من الأمانة.

وتوقع أن يتم الانتهاء من التصنيع خلال شهرين من الآن ويتم إطلاق المشروع التجريبي لتقيمه قبل تعميم التجربة في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة.

وقال أن مشروع “بسطة” هو مشروع استثمار اجتماعي رائد يهدف الى محاربة الفقر من خلال الامتياز التجاري الأصغر وقد تم اختيار البسطات كحالة أولية لهذا المشروع وسيتم اطلاق مشاريع استثمارية اجتماعي أخرى تحت مظلة هذا المشروع سيتم الاعلان عنها لاحقا، موكدا أنه سبق إطلاق هذا المشروع دراسة لأفضل الممارسات العالمية قام بها مكتب الاتجاه الثالث الاستشاري والمشرف على المشروع .

وذكر أن المشروع يهدف لتقنين عمل الباعة الجائلين في الأسواق المفتوحة، وإزالة التشوه البصري من الشوارع والاماكن العامة، في اطار تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص عبر تهيئة أماكن البيع ووضع أطر مناسبة لعملهم وبسطات او اكشاك ملائمة، مؤكدا دعم الامانة لكل مبادرة من شأنها خدمة المجتمع المحلي.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أبرمت مؤخراً اتفاقية تعاون مع مؤسسة المجدوعي الخيرية، لتنفيذ مشروع مبادرة “بسطة” الخاصة بالباعة الجائلين، وقعها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع عضو مجلس الامناء بمؤسسة المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع يوسف المجدوعي، والمدير التنفيذي المهندس مشاري الجويرة، وطرحت الأمانة دراسة ميدانية شاملة على واقع الباعة المتجولين تضمنت أنواع البسطات الحالية من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة، والعقبات والصعوبات التي تواجه أصحاب البسطات وتحديد النطاق الجغرافي الذي تنتشر فيه وكذلك تحديد نوع الفئات العاملة فيها، وكذا الاحتياجات للبسطات الثابتة والمتحركة والسيارة.