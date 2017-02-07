 أمير الباحة يؤكد على المسؤولين متابعة كل ما يقدم من خدمات وتسهيل للمواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يؤكد على المسؤولين متابعة كل ما يقدم من خدمات وتسهيل للمواطن

أمير الباحة يؤكد على المسؤولين متابعة كل ما يقدم من خدمات وتسهيل للمواطن
المناطق-عبدالرحمن سفر

استقبل صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم عددا من المواطنين بمحافظة قلوة واستمع الى مطالبهم وما يحتاجون اليه من خدمات حيث وجه سمو أمير الباحة محافظ قلوه ومدراء الإدارات بالعمل على تقديم الخدمات لهم والحرص على راحتهم وانجاز معاملاتهم .
مؤكدا سموه بانه يجب على المسؤولين متابعة كل ما يقدم من خدمات كلا في موقعه وتسهيل كل ما من شانه خدمة المواطن .
منوها سمّوه بالدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة أيدها الله والتى تحرص على إيصال كافة الخدمات للمواطن الكريم .
من جانبه أعرب محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير الباحة لمتابعته الدائمه واهتمامه وتوجيهاته المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لاهالي المحافظة موضحا بان المحافظة تسعى وبعمل تكاملى مع القطاعات الاخرى الى تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الصالح العام .

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