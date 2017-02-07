أمير عسير يرعى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الملك خالد وجهات أمنية بالمنطقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بديوان الإمارة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين جامعة الملك خالد والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية رئيس قسم التسويق بجامعة الملك خالد الدكتورعبداللطيف الحديثي أن هذه الاتفاقيات تأتي سعياً من الجامعة في ترسيخ دورها المجتمعي وتأكيداً لرسالتها في خدمة التنمية للمنطقة .

مبيناً ان اتفاقية الجامعة والمديرية العامة للدفاع المدني تركز على تقديم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية في المجال الإداري والشرعي والنفسي ومجالات الأمن والسلامة وتنفيذ الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المشتركة.

وأما الاتفاقية مع مديرية السجون فستقدم الجامعة حزمة واسعة من البرامج تتضمن بداية إتاحة دراسة برنامج البكالوريوس للسجناء للحصول على الشهادة الجامعية عبر تقديم الدروس والمحاضرات داخل السجن أو عبر الفصول الافتراضية والتعليم الالكتروني , ملتزمة الجامعة بتقديم الدعم الفني الكامل لإدارة السجون وتوفير جميع المتطلبات التعليمية لتسهيل هذا الأمر إضافة لتقديم الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم للسجناء والعاملين في مجالات الحاسب الآلي وتطوير المهارات الذاتية والإدارية واللغة الانجليزية حيث سيتم إقامتها بسجن أبها العام كمرحلة أولى , كما ستقدم كل من كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان عدد من البرامج الطبية والصحية للسجناء بتوفير الأدوية اللازمة والعيادات المتنقلة المجهزة بالكامل .

أما الاتفاقية مع مديرية مكافحة المخدرات فستتضمن برامج التوعية والتثقيف وبرامج التوجيه والارشاد النفسي والتدريب في مجالات الجودة والمساهمة في إعداد الخطط الوقائية والعلاجية وإجراء الدراسات المشتركة.

وفي نهاية اللقاء تفضل سمو أمير منطقة عسير برعاية توقيع هذه الاتفاقيات مع معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح رجاء الله منيع السلمي حيث وقع عن الجامعة سعادة وكلاء الجامعة وعن المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير سعادة اللواء صالح بن منسي الحارثي عن المديرية العامة للسجون بعسير سعادة العميد مبارك بن محيا السليس وعن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة سعادة العميد سعد بن عبدالله العمري.