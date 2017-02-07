 وفد من “الصحة” لتفقد سير عمل التمريض بمستشفى الفرشة العام وظهران الجنوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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وفد من “الصحة” لتفقد سير عمل التمريض بمستشفى الفرشة العام وظهران الجنوب

وفد من “الصحة” لتفقد سير عمل التمريض بمستشفى الفرشة العام وظهران الجنوب
المناطق - عسير

وصل وفد من زارة الصحة لمستشفى الفرشة العام وظهران الجنوب مكون من مدير ادارة التمريض بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد الشميمري ومدير ادارة التمريض بمنطقة القصيم الدكتور عادل الهندي ومدير إدارة التمريض بمنطقة المدينه المنورة يوسف الشنقيطي وذلك بمرافقة مدير ادارة التمريض من صحة عسير الاستاذ عايض عسيري والاستاذ عبد الله الحبيبي رئيس وحدة الدعم التمريضي والاستاذ فايز الاحمري مشرف وحدة الدعم التمريضي وقد كان في استقبال الوفد مساعد مدير القطاع الصحي للخدمات العلاجية بالمستشفى الصيدلي ماجد حسن آل جبعان حيث استهلت الزيارة باجتماع مع جميع تمريض الدعم الموجه لتغطية العمل بالمستشفى حيث تم الاطمئنان على سير عملهم وتثمين جهودهم على ما يقدمونه من واجب وطني كون مستشفى الفرشة العام حدودي .
بعد ذلك توجه الوفد لمستشفى ظهران الجنوب وكان في استقبالهم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب الاخصاءي محمد علي ال فرح ومساعديه وبعد حييث عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات وتطرق الى العديد من الموضيع منهاا زيادة التدريب وتاهيل منسوبي التمريض على احدث الدورات التدريبه ويعد ذلك تم عمل جوله على اقسام المستشفى واستمع الجميع لشرح مفصل من مديرة التمريض بالقطاع الصحي الاستاذه احلام جابر ال هاشل عن الاعمال التي يقوم التمريض وكفية التعامل مع الاحداث وفق خطط معمول بها من بداية عاصفة الحزم
وفي نهاية الجوله قدم مدراء التمريض شكرهم لمدير قطاع صحي ظهران الجنوب على كل مايقدمونه من خدمات طبيه.

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