أمير الباحة يشيد بالاعمال البطولية التي يسطرها جنودنا على الحد الجنوبي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بجهود جنودنا البواسل ورجال الأمن الذي يدافعون عن وطنهم ومقدساتهم بكل شجاعة وحزم ، مشيداً سموه بالأعمال البطولية التي يسطرها جنودنا على الحد الجنوبي من هذا الوطن الغالي .

وقال خلال جلسته الأسبوعية في مقر إقامة سموه بمحافظة المخواة ، التي التقى خلالها أصحاب السعادة والفضيلة المشائخ ومشائخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة ومحافظي المحافظات والمسئولين من مدنين وعسكريين ” إن ما يقوم به جنودنا البواسل للذود عن هذا الوطن ليشعرنا بالفخر والاعتزاز ، ويدل على قوة الترابط واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ، لحماية هذا الوطن الذي ننعم بخيراته الكثيرة التي لا يمكن حصرها ” .

وأكد سمو أمير الباحة أن الجميع يحزن على فقدان أحد أبناء الوطن وهم يدافعون عن وطنهم ، سائلاً الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، مثمناً سموه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمي وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام ورعاية بمصالح الوطن والمواطن في مختلف المجالات ، داعياً الله أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة – أعزها الله – .

من جانبه أكد فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ عبدالله بن احمد القرني أهمية السمع والطاعة لولي الأمر وتنفيذ ما أمرنا الله ورسوله به من وجوب طاعتهم ومبايعتهم ، كون طاعتهم عبادة أمرنا الله بها ، منوهاً بما يوليه قادة هذه البلاد من اهتمام ورعاية بالمواطنين والاجتماع بهم وبحث احتياجاتهم عن قرب .

وعدد فضيلته الخيرات والنعم التي تتمتع بها هذه البلاد التي أنعم الله بها عليها ومن أهمها الحرمين الشريفين وولاة أمر يحكمون كتاب الله وسنة نبيه ويطبقون شرعه ، مشيداً بما يقوم به رجال أمننا البواسل سواءً على الحد الجنوبي أو في الداخل من أعمال بطولية للدافع عن وطنهم ومقدساته ومكتسباته .

بعد ذلك ناقش سموه والحضور عدد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالخدمات المقدمة للمنطقة والمواطن.

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، لاقت استحسان الحضور .

حضر الاستقبال مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ، ومساعد مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني ، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.