 النظام الإيراني يعتقل ناشطا أحوازيا.. وتحذيرات من استمرار حملات الاعتقال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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النظام الإيراني يعتقل ناشطا أحوازيا.. وتحذيرات من استمرار حملات الاعتقال

النظام الإيراني يعتقل ناشطا أحوازيا.. وتحذيرات من استمرار حملات الاعتقال
المناطق-الأحواز

داهمت عناصر استخبارات النظام الإيراني مدينة “شيبان” صباح أمس، واعتقلوا مواطنا أحوازيا أثناء عمله وانهالوا عليه بالضرب أمام زملاءه.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” أن قوات كبيرة من جهاز المخابرات والأمن وميليشيا الباسيج داهمت بلدة “شيبان” صباح يوم أمس الاثنين “6 فبراير” الجاري واعتقلت المواطن الأحوازي “أمير تركي الزرقاني” ونقلته إلى مكان مجهول.

وقالت المصادر أن عناصر الاستخبارات قاموا بضرب “أمير الزرقاني” أمام زملاءه في العمل، كما قاموا بمصادرة هاتفه النقال وكافة الكاميرات المنصوبة في مكان عمله.

ويبلغ “أمير الزرقاني” من العمر “23” عاما ويعمل في مصنع خشب في بلدة “شيبان”، شمال شرقي مدينة “الأحواز” العاصمة.

ويعتبر الزرقاني من الناشطين الأحوازيين الذين احتجوا على سرقة مياه نهر “كارون” وتلوث البيئة حيث كانت له مشاركات عديدة.

ويرى ناشطون أحوازيون أن تزايد الوعي الوطني في الأحواز أصبح هاجسا يؤرق الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة لسلطات النظام الإيراني “الاحتلال الفارسي” في الأحواز مما دفع بها لاعتقال العشرات من المواطنين الأحوازيين بشكل عشوائي في محاولة منها للضغط على الشعب الأحوازي و إرغامه للرضوخ لإجراءاتها التعسفية التي تستهدف الأرض والإنسان الأحوازيين.

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