 بالصور.. وصول جثمان الشهيد “العامري” إلى العرضيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور.. وصول جثمان الشهيد “العامري” إلى العرضيات

بالصور.. وصول جثمان الشهيد “العامري” إلى العرضيات
سعيد القرني - المناطق

وصل ظهر اليوم جثمان الشهيد الجندي أول علي سويد محمد الشمراني، أحد منسوبي القوات البرية من كتيبة الإسناد الإداري باللواء الحادي عشر بقطاع جازان إلى محافظة العرضيات.

وكان في استقبال الشهيد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، وشيخ قبيلة العوامر محمد بن علي شاكر، ورؤساء الدوائر الحكومية، وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين. وسيدفن الشهيد في مسقط رأسه قرية الشيخ بثريبان العوامر، فيما عبر والد الشهيد وذووه عن فخرهم باستشهاد ابنه، مؤكدين أنهم فداء للوطن جميعا.

“المناطق ” قدمت التعازي لذوي الشهيد سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء.

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