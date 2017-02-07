بالصور.. وصول جثمان الشهيد “العامري” إلى العرضيات

وصل ظهر اليوم جثمان الشهيد الجندي أول علي سويد محمد الشمراني، أحد منسوبي القوات البرية من كتيبة الإسناد الإداري باللواء الحادي عشر بقطاع جازان إلى محافظة العرضيات.

وكان في استقبال الشهيد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، وشيخ قبيلة العوامر محمد بن علي شاكر، ورؤساء الدوائر الحكومية، وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين. وسيدفن الشهيد في مسقط رأسه قرية الشيخ بثريبان العوامر، فيما عبر والد الشهيد وذووه عن فخرهم باستشهاد ابنه، مؤكدين أنهم فداء للوطن جميعا.

“المناطق ” قدمت التعازي لذوي الشهيد سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء.