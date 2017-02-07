وكيل جامعة بيشة يزور جناح الجامعة بقرية عسير

زار وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي اليوم الإثنين الموافق ٩ / ٥ / ١٤٣٨ هـ ، جناح الجامعة المقام ضمن أجنحة منطقة عسير في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثون

(الجنادرية)

وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مقر قرية عسير التراثية سعادة عميد شؤون الطلاب المشرف العام على المركز الإعلامي منسق مشاركة الجامعة في الجنادرية الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني وممثلي الجامعة وإمارة منطقة عسير ، و شمل جناح الجامعة على نبذة تعريفية عن الجامعة ورؤيتها وأهدافها ورسالتها بالإضافة إلى الكتب التعريفية عن الجامعة وكلياتها وأقسامها ومناشطها وبعض الصور لأبرز أعمال الطلاب والطالبات والبرامج المختلفة و الهدايا العينية المقدمة للزوار والوفود بالإضافة الى صور بعض المواقع التاريخية بالمحافظة ،

ثم تجول سعادته والوفد المرافق له في أجنحة قرية عسير التراثية وشملت معرض الأسر المنتجة وجمعية البر بأبها وجناح بلقرن، ثم قام سعادته بجولة في بعض مقرات المناطق المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة،

وأوضح سعادته أن مشاركة الجامعة هذا العام في المهرجان الوطني والثقافة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة عسير ومعالي مدير الجامعة وأنها من مهام الجامعة المجتمعية للمحافظة على التراث ونشر الثقافة .

وأشار سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية إلى أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة يحظى برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لما تمثله الثقافة والتراث من مكانة اجتماعية لدى الجميع، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من أجل إنجاح المهرجان المتميز، والذي يعطي انطباعاً جيداً لدى الوفود الزائرة والمشاركة عن المملكة العربية السعودية وتراثها.

صرّح بذلك المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي للجامعة منسق مشاركة الجامعة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني