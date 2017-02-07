 الفالح: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5 % من “أرامكو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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الفالح: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5 % من “أرامكو”

الفالح: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5 % من “أرامكو”
المناطق- الرياض

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إنه لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب نسبة 5 % المقرر طرحها في “أرامكو السعودية” لذلك سيتم طرحها في أكثر من سوق.
وأوضح خلال ندوة بعنوان “المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل” ، أن الشركة ستقوم بنشر قوائمها المالية في 2017 قبل طرحها في 2018 وسيتبع ذلك خطة تسويقية قبل الطرح.
وأشار الفالح إلى أن المواطن شريك في أرامكو بشكل غير مباشر عن طريق الحكومة وبعد الطرح ستتاح له الفرصة لأن يمتلك الأسهم بشرائها.
وأضاف أن فك ارتباط أرامكو عن الحكومة سيعطيها مجالات أوسع، وسينعكس على الوطن والمواطن.

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