” الملتوت ” يجذب زوار مهرجان الاحساء وتشكيلي يُحاكي مراحل التمور في لوحة

يحظى منتج ” الملتوت الاحسائي ” بإقبال واسع على شراءه والاستمتاع بمذاقه من قبال زائري مهرجان تسويق تمور الاحساء المصنعة ” ويا التمر احلى 2017″ بتنظيم من أمانة الاحساء بالتعاون مع الغرفة التجارية ، و تتنافس عدد من السيدات المشاركات بالمهرجان في تقديم أصنافاً متعددة من منتوجات التمور والتي منها (ملتوت التمر) و الذي يتم تصنيعه من التمر و البر و السمن و هو ما اشتهرت بإعداده نساء حي الكوت بوسط مدينة الهفوف منذ القِدم ، وهذا ما اوضحتة أم محمد التي تقوم بصناعة ملتوت التمر الذي يشتهر عند أهل الكوت مؤكدة انه من أشهر الحلويات الشعبية الأصيلة ، و الذي ارتبط تقديمه في السابق مع المناسبات السعيدة كالاعيات والزواجات ، مشيرةً الى تشابه منتج الملتوت مع أنواع أخرى من المعجنات الحلوة من مختلف مناطق الخليج و نجد و اقرب ما يكون من ناحية الشكل هي ” الكليجة”.

مقهى شعبي :

وفي ركن سوق القيصرية بالمهرجان أعاد (المقهى الشعبي) إلى الأذهان حال مقاهي الاحساء قديماً، بل وأعاد كبار السن من الزوار إلى عبق الماضي وذكرياته الجميلة والذي اصبح موقعاً هاما لكبار السن يجتمعون فيه كل يوم طوال ايام المهرجان ، ولفت انظار الزوار اللبس الشعبي للعاملين في المقهى اثناء تقديمهم القهوة والشاي ، وربط المقهى بما تقدمه فرق الفنون الشعبية من الفلكلورات الشعبية المتنوعة التي اضفت اجواء مشوقة للحضور .

وعلى جانب اخر اجمع عدد من تجار وصناع التمور المشاركين في المهرجان على النجاح اللافت والإقبال الكبير من الزائرين للنسخة الرابعة ، متطلعين الى تكرار إقامته مرتين خلال العام الواحد ، متمنين من اللجنة المنظمة دراسة إقامة نسخ من المهرجان في مناطق المملكة الأخرى ، وكذلك في بعض دول الجوار مؤكدين أن مثل هذه الأفكار من شأنها زيادة تسويق تمور الاحساء ودعم الاقتصاد الزراعي

وقال تاجر التمور عبدالحميد الحليبي ان المهرجان في هذه النسخة تميز كثيراً عن بقية النسخ الماضية بفضل الله تعالى ثم الجهود التي بذلت من امانة الاحساء ، متطلعاً بأن يكون السوق بشكل مستمر وليس مقتصرا على فترة معينة .

ولفت المهندس عدنان العفالق ( تاجر تمور ) إلى أن مهرجان تمور الاحساء المصنعة يعد المنصة التي كان يفتقر لها أصحاب المصانع وتجار التمور لتسويق تمورهم ، مستدركاً بأن وسائل التواصل الاجتماعي ورغم أهميتها لا تكفي لتسويق التمور ، وتابع ساهم المهرجان في مساعدة أصحاب المصانع على تسويق منتجاتهم ، وساعد في التعرف على منتجات الآخرين ، ودفع جميع التجار لتحسين منتجاتهم ، ورفع من الجودة والنوعية ، والتنافس الذي أجبر التجار على التواجد في السوق ، لافتاً إلى أن الناس ذواقة وتواقة لما هو أفضل دائماً فالناس تأتي للسوق لشراء الأفضل والأجود فالمهرجان وفر فرصة الانتقائية والاختيار ، فالمهرجان تغذية راجعة لعملية البيع والشراء والصناعة والمهرجان تجذير العمل لدى شبابنا وفتياتنا ، وتمنى إقامة هذا المهرجان مرتين خلال العام في ديسمبر وقبيل رمضان بأسبوعين فالكثير يشتري للشهر الكريم وإقامة معرض متنقل يُسهم في تنفيذه أصحاب المصانع 0

وأيد أنس الخطيب ( مالك مصنع ) إقامة مهرجان التمور المصنعة مرتين خلال العام على أن تكون بعد موسم الصرام مباشرة وآخر قبيل شهر رمضان باعتبار زيادة الطلب ، وإقامة المهرجان متنقل في مناطق معينة وكذلك في دول الجوار اما باقر الهبدان (مالك مصنع ) فدعا لإقامة المهرجان في بعض دول الخليج الشقيقة لاسيما في دولة الكويت ، مشيراً إلى أنهم يفضلون صنف الخلاص الاحسائي ويقبلون على شراءه بكميات كبيرة.