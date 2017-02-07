 ركن الاخدود يجذب زوار قرية نجران بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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ركن الاخدود يجذب زوار قرية نجران بالجنادرية

ركن الاخدود يجذب زوار قرية نجران بالجنادرية
المناطق _نجران

أوضح رئيس وفد منطقة نجران محمد  غشام أن مشاركة المنطقة لهذا العام تأتي وفق رؤية وتطلعات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتقديم الأنشطة والفعاليات التي تعكس الصورة الحقيقية لما تتميز به المنطقة . وبين بن مهدي أن مشاركة المنطقة تتمثل بتقديم عروض وفقرات مسائية طيلة أيام المهرجان كما يتم في ” مجلس بيت الشعر ” الذي يستضيف عدداً من شعراء المنطقة وعدداً من الرواة والمؤرخين لتاريخ منطقة نجران والحضارات التي مرت بها, وتقديم الفرق الشعبية للألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة مثل ” الزامل ،الرزفه ،المثلوثة،لون الطبول “، ومعرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية, ومشاركة الأسر المنتجة لتقديم أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة . وأشار رئيس وفد منطقة نجران إلى أن المشاركة تضمنت ركن الأخدود الذي ينظمة فرع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الذي يتضمن عددا من الصور لمعالم المنطقة ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية ،    , ومشاركة المنطقة بعدد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كصياغة الفضة، والحدادة، والخرازة، والحياكة، وفتل الحبل،وصناعة الخصف، وصقل الجنابي والسيوف،

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد  آل مريح ان  ركن الأخدود جذب زوار قرية نجران بمهرجان الجنادرية 31
وقال ال مريح أن الركن يحتوي على عرض العديد من الصور  للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة حيث يتواجد فيها موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومرشدين سياحيين يقدمون شرحا مفصلا عن هذه الصور ومواقعها وما تمثله  من ارث تاريخي وسياحي للمنطقة كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية
وأشار ال مريح ان هذه المشاركة تأتي  وفق توجيهات سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بابراز معالم نجران الأثرية والتاريخية السياحية والتراثية لتكون حاضرة في جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية

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