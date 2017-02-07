الأمير سعود بن نايف يقلد اللواء العصيل واللواء العتيبي رتبتيهما الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة يوم أمس ، مدير شرطة الدمام اللواء مبارك بن مبارك العصيل ، ومدير شرطة حفر الباطن اللواء مزيد بن مزيد العتيبي ، رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على ترقيتهم من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللواء العصيل واللواء العتيبي بهذه المناسبة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في أعمالهم، ومنوهاً يحفظه الله بدور رجال الأمن وجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن وحمايته والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.

ورفع اللواء العصيل واللواء العتيبي خالص شكرهم للقيادة الرشيدة للثقة الكريمة، ولسمو أمير المنطقة الشرقية على تقليده لهما رتبهما الجديدة، مؤكدين فخرهما واعتزازهما بالثقة الغالية.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني.