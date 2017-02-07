 تحت عنوان “الأمن ..مسؤولية الجميع” اللواء الدويسي يدشن ديوانية الريان مساء اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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تحت عنوان “الأمن ..مسؤولية الجميع” اللواء الدويسي يدشن ديوانية الريان مساء اليوم

تحت عنوان “الأمن ..مسؤولية الجميع” اللواء الدويسي يدشن ديوانية الريان مساء اليوم
المناطق _جازان
يدشن مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي مساء اليوم الثلاثاء ديوانية الريان باللجنة الاجتماعية اﻷهلية بوادي جازان وذلك تحت عنوان “الأمن .. مسؤولية الجميع”.
أوضح ذلك رئيس اللجنة الأجتماعية الاستاذ موسى حمد اﻷمير مبينا بأن اللجنة تنفذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية والثقافية بشقيها الرجالي والنسائي وأن الديوان احدى تلك البرامج التي تهدف من خلالها لتوصيل رسائل “وطنية وتوعوية تهم المجتمع وتعزز قيم المواطنة والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي” .
وذكر بأن الديوانية ستطرق لثلاث محاور رئيسية وهي “اﻷمني والشرعي والتربوي ” والتي يقدمها كل من مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي والشيخ موسى خمج والاستاذ علي اﻷمير ، وبحضور اصحاب الفضيلة ومشايخ وأعيان وادي جازان.
وأضاف بأن الديوانية ستستمر في تقديم لقاءاتها الدورية حسب خطة اللجنة.
وفي الختام رفع شكره وتقدير لسعادة اللواء الدويسي على تشريفه لهم ورعاية وتدشين الديوانية ودعمه المتواصل لأنشطتها والى كافة الضيوف المتحدثين.

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