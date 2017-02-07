الفيصل يزور غدٍ الأربعاء محافظة رابغ ضمن جولاته السنوية لمحافظات المنطقة

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، غدٍ الإربعاء محافظة رابغ ، ضمن جولاته السنوية لمحافظات المنطقة التي تتسق مع استراتيجية المنطقة لتحقيق التنمية المتوازنة والمتوازية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري ، أن الأمير خالد الفيصل سيلتقي خلال الزيارة بالأهالي، ثم يعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي بحضور رؤساء الأجهزة الحكومية ، ويطلع على تقرير شامل عن مسيرة التنمية في المحافظة والمراكز التابعة لها ، إلى جانب استعراض ملفات المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في المحافظة، كما يستمع سموه إلى مطالب واحتياجات الأهالي.

وأبان الدوسري أن أمير منطقة مكة المكرمة سيطلّع على مشاريع تنموية تشمل قطاعات البلديات ، والمياه والصرف الصحي والتعليم بشقيه العام والجامعي والإسكان والشؤون الاجتماعية ، إلى جانب مشروعات أخرى استثمارية في الجوانب الصناعية والبترولية كذلك دور فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ في التنمية.

وذكر متحدث إمارة منطقة مكة المكرمة أن الأمير خالد الفيصل بعد نهاية اجتماع المجلس المحلي في رابغ، سيتفقد أيضا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاطلاع على بعض المشاريع كما سيشهد سموه تدشين المرحلة الثانية لتدريب 1000 شاب وشابة من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ضمن برنامج طموح لتأهيل أبناء المحافظة لسوق العمل ، ضمن خطة تستهدف تأهيل وتوظيف 5 آلاف شاب وشابة على مدى خمس سنوات ، منوها إلى أن سموه خلال زيارة العام الماضي شهد تخريج الدفعة الأولى والتي تمثلت في 1000 شاب وشابة من أبناء المحافظة وتم الدفع بهم لسوق العمل في المدينة الاقتصادية والميناء.

ولفت الدوسري إلى أن نواة فكرة تدريب أبناء محافظة رابغ تشكّلت عام 1430 هــ ، إبان زيارة أمير منطقة مكة المكرمة لرابغ ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، إذ وجّه سموه لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي ، بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به.

يذكر أنه خلال زيارة العام الماضي رعى الأمير خالد الفيصل حفل تخريج الدفعتين الأولى والثانية لطلاب فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ لكلية الطب، كما وضع سموه حجر الأساس للمستشفى الجامعي برابغ والذي يقع على مساحة 142 ألف كم2 في مرحلته الأولى بسعة 400 سرير تصل مستقبلاً إلى 800 سرير ويقدم خدماته لطلاب وطالبات الجامعة وسكان المحافظة.

ووقعت جامعة المؤسس عقد تنفيذ مشروعات شطر الطالبات بفرع الجامعة برابغ على مرحلتين بتكلفة تزيد عن (200 مليون ريال) تضم (10 مبان) هي كلية الطب، وكلية العلوم، وكلية علوم الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب، ومبنيين للفصول الدراسية، ومبنى إداري ومبنى لسكن الطالبات، تم الانتهاء وتسليم 8 مبان منها، وسيتم استكمال المشروع في القريب العاجل.كما طرحت الجامعة عدداً من المشروعات للتدريب الطبي والمعامل الصحية وكذلك مباني كليات وفصول دراسية ومبان لعمادة شؤون الطالبات والعيادات الطبية والمكتبات المركزية.