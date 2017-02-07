الهلال الأحمر يوزع أكثر من (400) مظلة لزوار مهرجان الجنادرية للوقاية من الأمطار ويقيم (100) دورةاسعافات اولية ويباشر ( 120) حالة إسعافية

لم تحد بوادر الأمطار التي بدأت مبكراً وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ؛ من توافد الكثير من زائري المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي (الجنادرية 31) مع افتتاح أبوابه الأول للعائلات وذويهم من محبي الحياة والانطلاق والترفيه.

وكالمتبع من كل جناح جهة حكومية أو خاصة في كل موسم من مواسم هذا العرس الوطني الكبير؛ ان يتم بعناية اعداد حقيبة من الهدايا الإعلانية والتعريفية بمنتجاتها والخدمات التي تقوم بتقديمها كل جهة ، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها سعت بالتعريف بعملها الإنساني – كذراع إنساني رئيس في المملكة- عبر المطوية والقرص الممغنط والحقيبة الاسعافية ومسرح الطفل بخلاف المعروضات من صور ووثائق ومقتنيات؛ وبعض الهدايا التي تهم الأسرة والطفل خصوصاً؛ وعلى ما يبدو أن النصيب الأوفر الذي وافق حالة الامس المطرية هو ملاحظة الزوار للبعض حاملاً المظلة المطرية الخاصة بالهلال الأحمر والتي تم توزيع أكثر من (400) مظلة في أول أيام العوائل للوقاية من الأمطار لاسيما مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة .

حيث شهد جناح هيئة الهلال الأحمر إزدحاماً ملحوظاً منذ الدقائق الأولى لافتتاح المهرجان حيث حرصت الهيئة على توزيع الهدايا على زائري جناحها من المميزين من الأسر والعائلات؛ أو من يقوم بالانضمام إلى كوكبة شرف الخدمة التطوعية في الهلال الأحمر .

واستمرارا للدعم الذي تلقاه الهيئة من الداعمين للعمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة فقد تشرف المسئولين في جناح الهيئة يوم أمس بزيارة من قبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي ال سعود مستشار رئيس هيئة الشباب والرياضة بالإضافة الى عضو مجلس الشورى الأستاذة / نورة الشعبان بالإضافة الى مسئولي الأجنحة حيث تم اطلاعهم على اجنحة المعرض وقاعات تدريب زوار الجناح ومنتجات الهيئة الإنسانية حيث اشادوا بتلك النقلة النوعية للهيئة ، وفي ختام الجولة اخذ الصور التذكارية مع متطوعي الهيئة ومنسوبيها.

من جهته باشرت الفرق الاسعافية والتطوعية منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية اكثر من (120) حالة اسعافية منها (62) حالة اسعافية تم مباشرتها يوم امس في المهرجان تم نقل الحالات الخطرة منها المنشأت الطبية القريبة من الموقع، جدير بالذكر ان الهيئة تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ب(20) فرقة اسعافية و(160) متطوع ومتطوعة لمباشرة الحالات الاسعافية في كافة مرافق المهرجان .

كما كثفت هيئة الهلال الاحمر في جناحها بالمهرجان من إقامة الدورات التدريبية على مهارات الاسعافات الاولية حيث أقامت الهيئة (100) دورة تدريبية لزوار المهرجان استفاد منها أكثر من (500) شخص تم إعطاءهم شهادات إتقان مهارات اسعافية معتمدة .