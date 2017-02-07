 “قائد حراسة معسكر الجنادرية” يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم وإدارة الفعاليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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“قائد حراسة معسكر الجنادرية” يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم وإدارة الفعاليات

“قائد حراسة معسكر الجنادرية” يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم وإدارة الفعاليات
المناطق _عبدالرحمن سفر
 قام اللواء عبدالرحمن بن عبد الله الزامل قائد وحدة وحراسة معسكر الجنادرية بزيارة لقرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.
وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد بن غرم الله لافي والذي قدم شرحاً وافياً عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان تمثل الموروث والجوانب التنموية بمنطقة الباحة.
وتجول اللواء الزامل في أركان القرية التراثية واطلع على ركن الحرف والفلكور الشعبي للمنطقة وجناح الجامعة والمطعم الشعبي وجناح الإدارات الحكومية وركن الأسر المنتجة والتي لاقت إعجابه مشيداً بتصميم القرية التراثية المعماري وتميزه وحسن التنظيم وإدارة الفعاليات كما سعد بجودة الفعاليات المنفذة.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس وفد منطقة الباحة درعا تذكارياً للواء عبدالرحمن الزامل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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