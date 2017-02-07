 مدير عام الدفاع المدني يتفقد جناح الدفاع المدني بالجنادريه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير عام الدفاع المدني يتفقد جناح الدفاع المدني بالجنادريه

مدير عام الدفاع المدني يتفقد جناح الدفاع المدني بالجنادريه
المناطق _شاجع الدوسري

قام معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو يرافقه عدد من المسؤولين بالمديرية صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمقر جناح الدفاع المدني بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 31

‎وقد عبّر الفريق العمرو عن إعجابه وتقديره بالجهود المبذولة في إنجاح المعرض وظهوره بالمظهر اللائق
‎الجدير بالذكر أن معرض الدفاع المدني ينقسم الي 12 جناح يحكي قصة تطور هذا الجهاز ابتداء من إنشاء أول فرقة وصولاً لانضمام المملكة العربية السعودية بالمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجالات الحماية المدنية كما يحكي واقع بعض الحوادث نتيجة الإهمال والتقصير وكيفية درء تلك المخاطر، وتضمن هذا العام استعراض اهم التطبيقات وهي ( التطوع – قريب – بلاغ السلامة – فزعة )

‎وبعد ذلك قام معاليه بجولة علي عدد من المعارض والمراكز المقامة ومنها اجنحة وزارة الداخلية

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