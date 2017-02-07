بلدي الباحة يقرر مخاطبة وزارة البلديات بزيادة مخصصات أمانه الباحة في مبادرة الطرق

أقر المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة في جلسته الطارئة المنعقدة ميزانية السنة المالية لعام 1438- 1439 والشامل لأربعة مبادرات الطرق،تصريف السيول،أنسنة المدن ،المباني والمرافق البلدية، شاملة المشاريع المقترحة كتنفيذ امتداد الملك سعود لمسافة 10 كم، فضلا عن تصميم أمتداد طريق الأمير سلطان، وعدد من مشاريع كدرء أخطار السيول والقيام بدراسة هيدرولوجية لمشاريع كثافة المياه في داخل إطارالمدينة وقراها فضلا عن تنفيذ ممرات مشاه واستكمال حديقة داخل المدينة مع استكمال مباني سوق اللحوم والأسماك والمواشي .

وقرر المجلس مخاطبة وزارة الشئون البلدية والقروية بزيادة مخصصات أمانه الباحة في مبادرة الطرق لكونها ذات طبوغرافية جبلية مما يزيد من تكلفة قيمة عقود المشاريع.

من جانب آخر خاطب المجلس البلدي بالباحة الأمانة العامة للمجالس البلدية المقترح الذي طرحه رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني حول لائحة الاشتراطات الفنية لإقامة قصور الافراح والاستراحات التي لم تراع المناطق الجبلية حيث أن هناك شكاوى وملاحظات من المواطنين بخصوص هذه الاشتراطات مثل ألا تقل المساحة عن 4000.متر مربع وأن يكون الموقع مخصص للاستعمال التجاري وعلى شارعين متقاطعين وهذه الاشتراطات لاتتوفر في مدينة الباحة وقراها بحكم طبيعتها الجبلية فضلا عن ضيق المساحات وصغر الحيازات الخاصة.