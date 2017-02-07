العدل تسهم في نشر الثقافة العدلية وتعرف بجهودها في تحقيق العدالة بجناحها في الجنادرية

تشارك وزارة العدل في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ 31، من خلال عرض تعريفي لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وشرح الأهداف الاستراتيجية للوزارة، إضافة إلى توضيح أحدث خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لاختصار إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز المعاملات .

وهدفت وزارة العدل من خلال مشاركتها في الجنادرية, لنشر الثقافة العدلية لدى زوار المهرجان من خلال مجموعة من المبادرات التوعوية، كما عرضت فيلماً وثائقياً يحكي التطور الذي شهدته الوزارة والمشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير مرفق القضاء، بالإضافة إلى عرضها لبعض النماذج الحديثة للمحاكم وكتابات العدل المزمع إقامتها في مختلف مناطق المملكة والإمكانيات المتوفرة في هذه الدوائر الشرعية.

وتقدم الوزارة من خلال معرضها الدائم الاستشارات التوثيقية، وعدد من الخدمات العدلية ومنها إصدار الوكالات الشرعية، إضافةً إلى مشاركتها بأقسام تعريفية حول مركز المصالحة، والمحاماة، ومجموعة من المطبوعات التثقيفية .