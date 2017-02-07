 الجيش اليمني يستكمل تطهير “المخا” من الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يستكمل تطهير “المخا” من الانقلابيين

الجيش اليمني يستكمل تطهير “المخا” من الانقلابيين
المناطق _عدن

طهرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، معظم الأحياء السكنية بالحديدة من قناصة وخلايا ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تحاول الاحتماء بالمواطنين بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت شرق وغرب المخا.

وقال مصدر عسكري بقيادة محور تعز “إن قوات الجيش اليمني استكملت عملية تطهير أحياء كانت تختبي فيها ما تبقى من عناصر الميليشيا وأن الأهالي خرجوا للترحيب بقوات الجيش اليمني والمقاومة في المناطق التي تم تحريرها اليوم وسط مدينة المخا “.

وأضاف” أن العملية العسكرية مستمرة لمطاردة بقية فلول الميليشيا بعد فتح ممرات آمنة للسكان لمغادرة المنازل والأحياء السكنية”.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من العناصر الانقلابية سلموا انفسهم لقوات الجيش اليمني وأن جثث الميليشيا تنتشر في الشوارع .

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