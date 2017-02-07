 “بيلاروسيا” تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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“بيلاروسيا” تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

“بيلاروسيا” تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
المناطق _بيلاروسيا

أعفت بيلاروسيا مواطني المملكة من تأشيرة دخول أراضيها إلى جانب 80 دولة أخرى وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول, وقال :” إن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار (مينسك) الدولي لمدة خمسة أيام، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة”.

وأشار اللواء المرعول أن وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة

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