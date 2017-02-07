الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك

ضمن التواصل بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ومركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني بزيارة لمركز التدريب ويرافقة عدداً من مدراء الإدارات العامة بمديرية المنطقة للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمركز وكان في استقباله قائد مركز التدريب المقدم ابراهيم محمد البلوي وضباط ومنسوبي المركز من مدربين وضباط صف وقد قام بجولة تفقديه لجميع مرافق المركز من فصول واجنحه تعليميه وميادين ومشبهات تدريبية.

عقب ذلك حضر الشمراني تطبيقات عملية لدورة التعامل مع حوادث الإنقاذ والإطفاء والمهارات الاساسية التي وصلوا لها الطلبة المستجدين .

من ناحيته اثنى العميد الشمراني على ماوجده من امكانيات ومهارات للطلاب المستجدين من خلال استفادتهم من البرامج التعليمية الذي يقدمه المركز في جميع المجالات للوصول للهدف المنشود وهو تخريج رجل اطفاء متمكن ومستعد للنزول مع زملائه لأرض الميدان في جميع فروع الدفاع المدني ومراكزه ، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن