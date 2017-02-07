 الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“البرلمان العربي” يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرار تجريم الاستيطان صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل مركز المدينة عاصمة السياحة الإسلامية الإعلامي يصدر مواده بـ6 لغات يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك “بيلاروسيا” تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول الجيش اليمني يستكمل تطهير “المخا” من الانقلابيين العدل تسهم في نشر الثقافة العدلية وتعرف بجهودها في تحقيق العدالة بجناحها في الجنادرية بلدي الباحة يقرر مخاطبة وزارة البلديات بزيادة مخصصات أمانه الباحة في مبادرة الطرق مدير عام الدفاع المدني يتفقد جناح الدفاع المدني بالجنادريه “قائد حراسة معسكر الجنادرية” يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم وإدارة الفعاليات الشهراني إلى المرتبة التاسعة

الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك

الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك
المناطق _تبوك
ضمن التواصل بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ومركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني بزيارة لمركز التدريب ويرافقة عدداً من مدراء الإدارات العامة بمديرية المنطقة للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمركز وكان في استقباله قائد مركز التدريب المقدم ابراهيم محمد البلوي وضباط  ومنسوبي المركز من مدربين وضباط صف وقد قام بجولة تفقديه لجميع مرافق المركز من فصول واجنحه تعليميه وميادين ومشبهات تدريبية.
عقب ذلك حضر الشمراني تطبيقات عملية لدورة التعامل مع حوادث الإنقاذ والإطفاء والمهارات الاساسية التي وصلوا لها الطلبة المستجدين .
من ناحيته اثنى العميد الشمراني على ماوجده من امكانيات ومهارات للطلاب المستجدين من خلال استفادتهم من البرامج التعليمية الذي يقدمه المركز في جميع المجالات للوصول للهدف المنشود وهو تخريج رجل اطفاء متمكن ومستعد للنزول مع زملائه لأرض الميدان في جميع فروع الدفاع المدني ومراكزه ، وتمنى للجميع  التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>