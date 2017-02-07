 يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“البرلمان العربي” يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرار تجريم الاستيطان صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل مركز المدينة عاصمة السياحة الإسلامية الإعلامي يصدر مواده بـ6 لغات يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا الشمراني يطلع على سير العمل في مركز التدريب بتبوك “بيلاروسيا” تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول الجيش اليمني يستكمل تطهير “المخا” من الانقلابيين العدل تسهم في نشر الثقافة العدلية وتعرف بجهودها في تحقيق العدالة بجناحها في الجنادرية بلدي الباحة يقرر مخاطبة وزارة البلديات بزيادة مخصصات أمانه الباحة في مبادرة الطرق مدير عام الدفاع المدني يتفقد جناح الدفاع المدني بالجنادريه “قائد حراسة معسكر الجنادرية” يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم وإدارة الفعاليات الشهراني إلى المرتبة التاسعة

يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا

يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا
المناطق _عادل الزهراني

تستضيف الدمام النسخة الثانية من مهرجان اسبوع التذوق غدا الأربعاء 8 فبراير 2017 بمركز دارين مول الذي يقع على كورنيش الدمام ويشارك بالمهرجان أكثر من 30 علامة تجارية للمواد الغذائية والمشروبات من الشركات والمصانع.
والذي تمتد فعالياته في كل انحاء المملكة ويحرص منظمي المهرجان على استمرار هذه الفعالية سنوياً ان شاء الله حيث لاقت العديد من الترحيب لدى المستهلكين والتجار في نسخته الأولا   بجده بمركز الأندلس مول شهر يناير 2017 وتعتبر من الفعاليات الهامة في التواصل بين التاجر والمستهلك ويتطلع محبو المأكولات الى قضاء أجمل الأوقات مع الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بفعاليات هذا المهرجان وما يقدمه من فرصة للتذوق والاختيار من أشهى المأكولات
تنظم المهرجان مؤسسة إكتال للمعارض والمؤتمرات والتي تهدف الى تسليط الضوء على  استمرار هذه الفعالية في المنطقة الشرقية بمركز دارين مول كوجهة مميزه للتنوع والإبداع  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>