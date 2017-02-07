يقام بمجمع دارين الدمام تستضيف مهرجان اسبوع التذوق في محطته الثانية غدا

تستضيف الدمام النسخة الثانية من مهرجان اسبوع التذوق غدا الأربعاء 8 فبراير 2017 بمركز دارين مول الذي يقع على كورنيش الدمام ويشارك بالمهرجان أكثر من 30 علامة تجارية للمواد الغذائية والمشروبات من الشركات والمصانع.

والذي تمتد فعالياته في كل انحاء المملكة ويحرص منظمي المهرجان على استمرار هذه الفعالية سنوياً ان شاء الله حيث لاقت العديد من الترحيب لدى المستهلكين والتجار في نسخته الأولا بجده بمركز الأندلس مول شهر يناير 2017 وتعتبر من الفعاليات الهامة في التواصل بين التاجر والمستهلك ويتطلع محبو المأكولات الى قضاء أجمل الأوقات مع الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بفعاليات هذا المهرجان وما يقدمه من فرصة للتذوق والاختيار من أشهى المأكولات

تنظم المهرجان مؤسسة إكتال للمعارض والمؤتمرات والتي تهدف الى تسليط الضوء على استمرار هذه الفعالية في المنطقة الشرقية بمركز دارين مول كوجهة مميزه للتنوع والإبداع .